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Сегодня, 20:17

«Карабах» Лунева со счетом 7:1 разгромил «Сабах» Мусаева в Кубке Азербайджана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Карабах» на выезде разгромил «Сабах» в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана — 7:1.

«Сабах» возглавляет российский тренер Мурад Мусаев. В воротах «Карабаха» весь матч отыграл экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

Победу «Карабаху» принесли голы Жуниньо (дубль), Абделлы Зубира (дубль), Хамиду Кейта, Наримана Ахунзаде и Адама Диакаби.

Единственный гол хозяев забил Йессе Секидика.

Ответный матч между командами состоится 8 февраля.

Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
Мурад Мусаев
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