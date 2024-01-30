«Карабах» Лунева со счетом 7:1 разгромил «Сабах» Мусаева в Кубке Азербайджана
«Карабах» на выезде разгромил «Сабах» в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана — 7:1.
«Сабах» возглавляет российский тренер Мурад Мусаев. В воротах «Карабаха» весь матч отыграл экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев.
Победу «Карабаху» принесли голы Жуниньо (дубль), Абделлы Зубира (дубль), Хамиду Кейта, Наримана Ахунзаде и Адама Диакаби.
Единственный гол хозяев забил Йессе Секидика.
Ответный матч между командами состоится 8 февраля.
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