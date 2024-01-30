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Сегодня, 16:34

Агент Кангва сообщил о наличии предложений от 3-4 клубов РПЛ по переходу футболиста

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Црвены Звезды» Кингса Кангва Нир Карин рассказал «СЭ» о возможных вариантах продолжения карьеры игрока в России.

«У нас есть 3-4 предложения из России. Это хорошая возможность продолжения карьеры. У нас также есть предложения из Швейцарии и Турции. Не думаю, что он точно окажется в России, но это возможно. Интерес «Ростова» я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы будем выбирать лучший вариант с точки зрения футбольного проекта», — сказал Карин «СЭ».

Ранее издание MaxBet Sport сообщило, что «Ростов» хочет взять футболиста в аренду, а также калининградская «Балтика» проявляет интерес к игроку.

24-летний Кангва играл в России за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. В РПЛ на его счету 48 матчей, 5 голов и 8 результативных передач.

ФК Ростов
ФК Црвена Звезда
Кингс Кангва
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