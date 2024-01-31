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31 января, 09:51

Агент Игнатьева: «На данном этапе для нас было важно уехать в европейский чемпионат»

Алина Савинова
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Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, прокомментировал переход футболиста в «Железничар».

«Были и другие клубы, из других чемпионатов, с кем вели общение. Решили в итоге остановиться на этом варианте. Очень большое значение сыграла сильная заинтересованность главного тренера клуба и их разговор с Игнатьевым. На данном этапе для нас было важно уехать в европейский чемпионат. Сделаем все возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в высшей лиге», — цитирует Агузарова Metaratings.ru.

Сербский клуб объявил о переходе 25-летнего россиянина 30 января. В январе контракт с Игнатьевым расторг «Сочи». В текущем сезоне он успел провести 12 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ignateva-sdelaem-vsyo-chtoby-pomoch-zheleznicharu-sokhranit-propisku-v-vysshei-lige-329371/
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Железничар
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