Агент Игнатьева: «На данном этапе для нас было важно уехать в европейский чемпионат»

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, прокомментировал переход футболиста в «Железничар».

«Были и другие клубы, из других чемпионатов, с кем вели общение. Решили в итоге остановиться на этом варианте. Очень большое значение сыграла сильная заинтересованность главного тренера клуба и их разговор с Игнатьевым. На данном этапе для нас было важно уехать в европейский чемпионат. Сделаем все возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в высшей лиге», — цитирует Агузарова Metaratings.ru.

Сербский клуб объявил о переходе 25-летнего россиянина 30 января. В январе контракт с Игнатьевым расторг «Сочи». В текущем сезоне он успел провести 12 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.