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Сегодня, 20:26

Рыночная стоимость Кокорина на Transfermarkt стала выше

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Ариса»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин подорожал на портале Transfermarkt.

Российский нападающий теперь стоит 1 миллион евро, а не 800 тысяч.

В этом сезоне Кокорин помог «Арису» выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

32-летний россиянин арендован кипрским клубом у «Фиорентины». Арендное соглашение истекает в конце сезона.

Александр Кокорин. Кокорин — чемпион! Один из лучших этапов в карьере форварда

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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