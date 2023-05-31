Рыночная стоимость Кокорина на Transfermarkt стала выше

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин подорожал на портале Transfermarkt.

Российский нападающий теперь стоит 1 миллион евро, а не 800 тысяч.

В этом сезоне Кокорин помог «Арису» выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

32-летний россиянин арендован кипрским клубом у «Фиорентины». Арендное соглашение истекает в конце сезона.