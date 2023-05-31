Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на последний матч в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий Криштиану Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в последнем матче чемпионата Саудовской Аравии сезона-2022/23.

38-летний португалец не попал в заявку — ни в стартовый состав, ни в запас.

В матче заключительного, 30-го тура чемпионата страны «Аль-Наср» принимает «Аль-Фатех». 27 мая «Аль-Наср» лишился шансов завоевать титул, чемпионом стал «Аль-Иттихад».

В сезоне-2022/23 Роналду провел за саудовский клуб 19 матчей, забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.