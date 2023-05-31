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Сегодня, 17:42

Бывший защитник «Химок» может продолжить карьеру в «Маккаби»

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Александр Филин.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Маккаби» из Хайфы интересуется российским центральным защитником «Эйпена» Александром Филиным.

26-летний футболист не будет считаться иностранцем в Израиле, так как женат на гражданке этого государства.

Ранее Филин играл за «Уфу» и «Химки». В январе 2023 года защитник покинул подмосковный клуб и перешел в «Эйпен».

За бельгийский клуб Филин провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.

(Эли Швидлер)

Александр Филин
Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Эйпен
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