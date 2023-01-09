Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:20

Главный тренер «Аль-Насра»: «Трансфер Роналду напоминает мне переход Пеле в клуб из США»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия сравнил переход португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовскую команду с трансфером легендарного нападающего Пеле из «Сантоса» в «Нью-Йорк Космос».

«Трансфер Роналду в Саудовскую Аравию немного напоминает то, как Пеле переходил в клуб из США», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

Пеле перешел в «Нью-Йорк» из «Сантоса» в 1975 году. Он сыграл в американской команде 64 матча и забил 37 голов. 1 октября 1977 года бразилец завершил карьеру.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Криштиану Роналду
Пеле
ФК Аль-Наср
ФК Сантос
Руди Гарсия
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Хочу, чтоб Роналду вновь обрел удовольствие от игры»
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду снял 17 комнат в элитном небоскребе в Эр-Рияде
Сестра Роналду — о презентации футболиста: «С королем обращаются как положено»
Криштиану Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января
Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Хочу, чтоб Роналду вновь обрел удовольствие от игры»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости