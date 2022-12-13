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Сегодня, 12:26

В «Маккаби Хайфа» опровергли информацию о возможном подписании Хайкина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Никита Хайкин.
Фото Global Look Press

Пресс-атташе израильского «Маккаби» из Хайфы Давид Базак сообщил «СЭ» об отсутствии интереса у клуба к российскому вратарю Никите Хайкину.

«В настоящий момент мы не ищем голкипера», — сказал Базак «СЭ».

Ранее портал one.co.il сообщал, что клуб из Хайфы рассматривает возможность подписания 27-летнего Хайкина в январе 2023 года.

В январе 2023 года Хайкин станет свободным агентом — футболист уже принял решение покинуть норвежский клуб «Буде-Глимт» по истечении срока контракта. В этом сезоне голкипер пропустил 54 гола в 43 матчах за команду, отыграв 14 встреч на ноль.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Никита Хайкин
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ФК Маккаби (Хайфа)
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