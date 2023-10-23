Российский полузащитник ПАОК Оздоев получил британскую визу и сможет сыграть в матче Лиги конференций

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев получил британскую визу для поездки в Шотландию на матч 5-го тура группового турнира Лиги конференций против «Абердина», об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе греческого клуба.

«Магомед Оздоев получил визу для поездки в Шотландию на матч, никаких проблем нет. Он готовится к игре против «Абердина», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В июле Оздоев не смог принять участие в матче квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса» из-за отсутствия британской визы.

Оздоев в августе этого перешел в ПАОК из «Фатих Карагюмрюк». За греческий клуб он провел 13 матчей и забил 2 гола.