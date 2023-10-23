Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:56

Российский полузащитник ПАОК Оздоев получил британскую визу и сможет сыграть в матче Лиги конференций

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед Оздоев.
Фото Reuters

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев получил британскую визу для поездки в Шотландию на матч 5-го тура группового турнира Лиги конференций против «Абердина», об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе греческого клуба.

«Магомед Оздоев получил визу для поездки в Шотландию на матч, никаких проблем нет. Он готовится к игре против «Абердина», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В июле Оздоев не смог принять участие в матче квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса» из-за отсутствия британской визы.

Оздоев в августе этого перешел в ПАОК из «Фатих Карагюмрюк». За греческий клуб он провел 13 матчей и забил 2 гола.

Магомед Оздоев
Лига конференций
ФК ПАОК
0
Читайте также
Костомаров примет участие в гала-концерте в честь юбилея Авербуха
«Спартак» и «Зенит»: схожие победы над главными открытиями сезона. Когда им надо, они включаются!
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали на Гран-при США «Формулы-1»
Путь открыт: ВС РФ вышли к железной дороге в районе Авдеевки
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Оздоева принес ПАОКу победу над «Атромитосом»
Новости
RSS RSS
Все новости