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Сегодня, 17:00

«Аль-Иттихад» — «Аль-Кува»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Кувой» в Лиге чемпионов АФК 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото AFP

«Аль-Иттихад» сыграет с иракским «Аль-Кувой» в групповом этапе турнира Лига чемпионов АФК 23 октября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START (необходимо подключить платную подписку). Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Окко» по платной подписке.

Групповой этап Азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024 стартовал 18 сентября и завершится 13 декабря.

Карим Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Соглашение с 35-летним французом рассчитано на два года с опцией продления еще на один.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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