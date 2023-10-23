«Аль-Иттихад» сыграет с иракским «Аль-Кувой» в групповом этапе турнира Лига чемпионов АФК 23 октября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START (необходимо подключить платную подписку). Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Окко» по платной подписке.

Групповой этап Азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024 стартовал 18 сентября и завершится 13 декабря.

Карим Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Соглашение с 35-летним французом рассчитано на два года с опцией продления еще на один.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей