Россиянин Татаев забил автогол в составе экс-клуба Комличенко

«Млада Болеслав» и «Злин» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Чехии — 1:1. Счет был открыт на 21-й минуте — мяч в свои ворота срезал российский защитник «Млады» Алексей Татаев.

Игра прошла при ограниченном количестве зрителей из соображений безопасности.

В первой половине сезона за «Младу Болеслав» играл нападающий сборной России Николай Комличенко, который зимой перешел в московское «Динамо».

«Млада» упустила шанс подняться в таблице в топ-6, который напрямую выйдет в чемпионский плей-офф.