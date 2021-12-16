Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Селтик» и «Рейнджерс» одержали победы в чемпионате Шотландии

02:03
Теги:

«Селтик» обыграл «Росс Каунти» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Шотландии.

«Кельты» набрали 41 очко и занимает второе место. «Рейнджерс» обыграл «Сент-Джонстон» (2:0) и занимает первое место — 45 очков.

Чемпионат Шотландии

Премьершип

«Рейнджерс» — «Сент-Джонстон» — 2:0 (1:0)

Голы: Морелос, 43, Кент, 49

«Росс Каунти» — «Селтик» — 1:2 (0:1)

Голы: Болдуин, 57 — Абада, 21, Ралстон, 90+7

Удаление: Старфельт («Селтик»), 79

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Глава СПЧ не поддержал амнистию для покупателей поддельных сертификатов
0
Реклама