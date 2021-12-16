«Селтик» и «Рейнджерс» одержали победы в чемпионате Шотландии
02:03
«Селтик» обыграл «Росс Каунти» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Шотландии.
«Кельты» набрали 41 очко и занимает второе место. «Рейнджерс» обыграл «Сент-Джонстон» (2:0) и занимает первое место — 45 очков.
Чемпионат Шотландии
Премьершип
«Рейнджерс» — «Сент-Джонстон» — 2:0 (1:0)
Голы: Морелос, 43, Кент, 49
«Росс Каунти» — «Селтик» — 1:2 (0:1)
Голы: Болдуин, 57 — Абада, 21, Ралстон, 90+7
Удаление: Старфельт («Селтик»), 79
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