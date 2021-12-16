Вратарь «Кайрата» Покатилов близок к переходу в клуб РПЛ

Вратарь «Кайрата» Стас Покатилов близок к подписанию контракта с российским клубом, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, он может перейти в «Ростов». Главный тренер команды Виталий Кафанов заинтересован в его услугах. Покатилов уже выступал за «Ростов» в 2016 году.

В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 35 матчей за команду во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола. Его контракт с «Кайратом» действует до 31 декабря 2022 года.