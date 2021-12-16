Вратарь «Кайрата» Покатилов близок к переходу в клуб РПЛ
21:05
Вратарь «Кайрата» Стас Покатилов близок к подписанию контракта с российским клубом, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, он может перейти в «Ростов». Главный тренер команды Виталий Кафанов заинтересован в его услугах. Покатилов уже выступал за «Ростов» в 2016 году.
В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 35 матчей за команду во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола. Его контракт с «Кайратом» действует до 31 декабря 2022 года.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/stas-pokatilov-blizok-k-perekhodu-v-rossiyskiy-klub--1148066/
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