«Порту» обыграл «Риу Аве», но вылетел из Кубка португальской лиги

«Порту» победил «Риу Аве» (1:0) в матче группового турнира Кубка португальской лиги.

Единственный мяч на 83-й минуте забил Пепе. Обе команды покидают турнир. «Порту» набрал три очка и занял второе место в группе D. У «Риу Аве» одно очко и третье место.

Победителем группы стала «Санта-Клара», которая набрала четыре очка и вышла в полуфинал.

Кубок португальской лиги

Группа D

«Порту» — «Риу Аве» — 1:0 (0:0)

Гол: Пепе, 83