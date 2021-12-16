«Порту» обыграл «Риу Аве», но вылетел из Кубка португальской лиги
01:55
«Порту» победил «Риу Аве» (1:0) в матче группового турнира Кубка португальской лиги.
Единственный мяч на 83-й минуте забил Пепе. Обе команды покидают турнир. «Порту» набрал три очка и занял второе место в группе D. У «Риу Аве» одно очко и третье место.
Победителем группы стала «Санта-Клара», которая набрала четыре очка и вышла в полуфинал.
Кубок португальской лиги
Группа D
«Порту» — «Риу Аве» — 1:0 (0:0)
Гол: Пепе, 83
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю