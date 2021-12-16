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«Порту» обыграл «Риу Аве», но вылетел из Кубка португальской лиги

01:55
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«Порту» победил «Риу Аве» (1:0) в матче группового турнира Кубка португальской лиги.

Единственный мяч на 83-й минуте забил Пепе. Обе команды покидают турнир. «Порту» набрал три очка и занял второе место в группе D. У «Риу Аве» одно очко и третье место.

Победителем группы стала «Санта-Клара», которая набрала четыре очка и вышла в полуфинал.

Кубок португальской лиги

Группа D

«Порту» — «Риу Аве» — 1:0 (0:0)

Гол: Пепе, 83

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Евгений Петров все материалы автора

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