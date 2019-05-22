"Риека" обыграла загребское "Динамо" в финале Кубка Хорватии

Победителем Кубка Хорватии стала "Риека". В финале команда обыграла загребское "Динамо" со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Антонио Чолак, Тибор Халилович и Зоран Квржич. У "Динамо" забил Мислав Оршич.
"Риека" выиграла Кубок страны в пятый раз в своей истории.
Кубок Хорватии
Финал
"Динамо" (Загреб) - "Риека" - 1:3 (0:2)
Голы: Оршич, 63 - Чолак, 13, Халилович, 39, Квржич, 84
Нереализованный пенальти: Ольмо ("Динамо", 73).
Kraj u Puli!!!!! Važ je naš!!!! Braoooooooo dečki!!!!!! Dinamo - Rijeka 1:3!!!!!🏆🏅👏👏👏👏🔵⚪#ZajednosmoRijeka #KupHrvatske pic.twitter.com/jUiNwMtmD4— NK Rijeka (@NKRijeka) 22 мая 2019 г.
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