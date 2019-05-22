"Риека" обыграла загребское "Динамо" в финале Кубка Хорватии

Победителем Кубка Хорватии стала "Риека". В финале команда обыграла загребское "Динамо" со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Антонио Чолак, Тибор Халилович и Зоран Квржич. У "Динамо" забил Мислав Оршич.

"Риека" выиграла Кубок страны в пятый раз в своей истории.

Кубок Хорватии

Финал

"Динамо" (Загреб) - "Риека" - 1:3 (0:2)

Голы: Оршич, 63 - Чолак, 13, Халилович, 39, Квржич, 84

Нереализованный пенальти: Ольмо ("Динамо", 73).