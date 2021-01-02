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«Рейнджерс» победил «Селтик». Исход матча решил автогол

17:40
2 января. Глазго. «Рейнджерс» — «Селтик» — 1:0. Фото ФК «Рейнджерс».
2 января. Глазго. «Рейнджерс» — «Селтик» — 1:0. Фото ФК «Рейнджерс».
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В Шотландии прошло главное дерби чемпионата: «Рейнджерс» принимал «Селтик» в матче 22-го тура шотландской премьер-лиги. Победу одержали хозяева — 1:0.

Единственный гол в матче был забит полузащитником «Селтика» Каллумом Макгрегором, который поразил собственные ворота.

«Рейнджерс» увеличил отрыв от идущего вторым «Селтика» до 19 очков. У соперника при этом есть 2 матча в запасе.

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