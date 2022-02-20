Станислав Черчесов о матче с МТК: «Мы доминировали, но где-то не повезло при завершении атак»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал ничью в матче 21-го тура чемпионата Венгрии против МТК (0:0).

«Мы доминировали в дерби, имели немало голевых моментов, — сказал Черчесов «СЭ». — Где-то не повезло при завершении атак, где-то хорошо сыграл вратарь соперников. Один гол мы забили, но его отменил ВАР из-за сомнительного офсайда.

Двое из трех новичков сыграли в этом матче, а нигериец Эсити может появиться в следующем туре, когда мы сыграем дома.

Отрыв от второй и третьей команд составляет всего два очка, ни о какой самоуспокоенности и речи быть не может. Нам есть в чем прибавлять, работы хватит всем».

Команда Черчесова лидирует в чемпионате, имея в активе 42 очка. У «Пушкаш Академии» на два очка меньше и второе место.