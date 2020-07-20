Президент Федерации футбола Боливии умер от коронавируса

Президент Федерации футбола Боливии Сесар Луис Салинас умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба организации. Болезнь также выявлена у его жены, но она протекает бессимптомно.

9 июля 58-летний Салинас попал в больницу из-за обострившегося гриппа. Через два дня его тест на коронавирус дал положительный результат. Впоследствии его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее в возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман. Он играл за команду университета Тринидада, который выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Боливии.