Президент Аргентины сделал выбор между Марадоной и Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес поделился мнением о соотечественниках Диего Марадоне и Лионеле Месси. Марадона с национальной командой выиграл два чемпионата мира.

— Не видел ничего похожего на игру Марадоны, — цитирует президента TNT Sports. — Всегда есть спор о Месси и Марадоне, но это несправедливая дискуссия, потому что это два разных времени. Тогда звезды в командах были очень важны. А Диего имел все — силы, способности.

Лучший Марадона был в «Архентинос Хуниорс». Я видел, как он делал невероятные вещи. Игрок из другого мира. Не видел, чтобы такое делал кто-то другой. Пусть поклонники Месси не сердятся, но сегодняшний футбол — другой. Марадона побеждал в одиночку. Лучший игрок, которого я видел.