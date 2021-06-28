Потрясающий забег и победный гол форварда «Нью-Йорк Сити» на последних минутах матча с «Ди Си Юнайтед». Видео

«Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Ди Си Юнайтед» со счетом 2:1.

Победный гол на 95-й минуте забил Тьяго Андраде, который совершил забег с мячом от своих ворот, обыграл защитника в чужой штрафной и пробил точно в ворота.

После этого матча «Нью-Йорк Сити» с 17 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Ди Си Юнайтед» с 13 очками — на восьмой строчке.