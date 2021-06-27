Стали известны все участники Арабского Кубка ФИФА 2021
В Дохе подошли к концу все матчи, по итогам которых определились участники Арабского Кубка ФИФА, сообщает пресс-служба турнира.
Соревнования пройдут в Катаре в конце 2022 года. 16 команд из Арабского мира сыграют на шести уже построенных стадионах чемпионата мира в Катаре.
Итоги отборочных матчей на финальный этап:
Ливия — Судан — 0:1.
Оман — Сомали — 2:1.
Иордания — Южный Судан — 3:0 (техническое поражение).
Мавритания — Йемен — 2:0.
Ливан — Джибути — 1:0.
Палестина — Коморы — 5:1.
Бахрейн — Кувейт — 2:0.
Составы групп:
Группа А: Катар, Ирак, Оман, Бахрейн.
Группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания.
Группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания, Палестина.
Группа D: Алжир, Египет, Ливан, Судан.
Победители групп и команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф.
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