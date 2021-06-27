Стали известны все участники Арабского Кубка ФИФА 2021

В Дохе подошли к концу все матчи, по итогам которых определились участники Арабского Кубка ФИФА, сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования пройдут в Катаре в конце 2022 года. 16 команд из Арабского мира сыграют на шести уже построенных стадионах чемпионата мира в Катаре.

Итоги отборочных матчей на финальный этап:

Ливия — Судан — 0:1.

Оман — Сомали — 2:1.

Иордания — Южный Судан — 3:0 (техническое поражение).

Мавритания — Йемен — 2:0.

Ливан — Джибути — 1:0.

Палестина — Коморы — 5:1.

Бахрейн — Кувейт — 2:0.

Составы групп:

Группа А: Катар, Ирак, Оман, Бахрейн.

Группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания.

Группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания, Палестина.

Группа D: Алжир, Египет, Ливан, Судан.

Победители групп и команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф.