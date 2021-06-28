АЕК попрощался с главным тренером Вангелисом Ангелу
10:26
Вангелис Ангелу покинул пост главного тренера АЕК, сообщает пресс-служба команды.
Специалист возглавил греческий клуб в апреле 2021 года. У АЕК финансовые проблемы, из-за которых футболисты несколько месяцев не получали зарплату.
АЕК поблагодарил Ангелу за его работу в сложных условиях.
Дополнительная информация:
http://aekbc.gr/el/articles-3726/h-sunergasia-oloklhrwnetai.htm
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