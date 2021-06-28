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АЕК попрощался с главным тренером Вангелисом Ангелу

10:26
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Вангелис Ангелу покинул пост главного тренера АЕК, сообщает пресс-служба команды.

Специалист возглавил греческий клуб в апреле 2021 года. У АЕК финансовые проблемы, из-за которых футболисты несколько месяцев не получали зарплату.

АЕК поблагодарил Ангелу за его работу в сложных условиях.

Дополнительная информация:

http://aekbc.gr/el/articles-3726/h-sunergasia-oloklhrwnetai.htm

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Виктория Кравченко все материалы автора
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