АЕК попрощался с главным тренером Вангелисом Ангелу

Вангелис Ангелу покинул пост главного тренера АЕК, сообщает пресс-служба команды.

Специалист возглавил греческий клуб в апреле 2021 года. У АЕК финансовые проблемы, из-за которых футболисты несколько месяцев не получали зарплату.

АЕК поблагодарил Ангелу за его работу в сложных условиях.