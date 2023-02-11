Барбоза: «Кокорин хорош на Кипре. Он способен играть в более классном чемпионате»

Португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Играть на Кипре — выбор Кокорина. У него на это есть свои причины. Он сейчас достаточно хорошо играет, набрал качественную форму. Думаю, он еще способен поиграть в более классном европейском чемпионате», — сказал Барбоза «СЭ».

В нынешнем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.