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Сегодня, 18:08

Барбоза: «Кокорин хорош на Кипре. Он способен играть в более классном чемпионате»

Барбоза высказался об игре Кокорина за кипрский «Арис»
Галина Глазко
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Играть на Кипре — выбор Кокорина. У него на это есть свои причины. Он сейчас достаточно хорошо играет, набрал качественную форму. Думаю, он еще способен поиграть в более классном европейском чемпионате», — сказал Барбоза «СЭ».

В нынешнем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Александр Кокорин
Паулу Барбоза
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