«Порту» Зе Луиша обыграл «Санта-Клару» и пробился в 1/4 финала Кубка Португалии

«Порту» выиграл у «Санта-Клары» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Португалии.

Единственный мяч на 29-й минуте забил японский форвард Сея Накадзима. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш вышел в стартовом составе и был заменен на 90+2-й минуте.

Соперник «Порту» по 1/4 финала станет известен позднее.

Кубок Португалии. 1/8 финала

«Порту» — «Санта-Клара» — 1:0 (1:0)

Гол: Накадзима, 29