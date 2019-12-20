«Порту» Зе Луиша обыграл «Санта-Клару» и пробился в 1/4 финала Кубка Португалии
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«Порту» выиграл у «Санта-Клары» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Португалии.
Единственный мяч на 29-й минуте забил японский форвард Сея Накадзима. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш вышел в стартовом составе и был заменен на 90+2-й минуте.
Соперник «Порту» по 1/4 финала станет известен позднее.
Кубок Португалии. 1/8 финала
«Порту» — «Санта-Клара» — 1:0 (1:0)
Гол: Накадзима, 29
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