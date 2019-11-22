«Порту» прописал отступные в 125 миллионов евро за Фабиу Силву

«Порту» заключил новый контракт с нападающим Фабиу Силвой. Отступные за 17-летнего португальца повышены до 125 миллионов евро, сообщает официальный сайт клуба.

Фабиу Силва является самым молодым игроком в истории «Порту», забивавшим в официальных матчах. Также он самый молодой игрок в истории команды, выходивший на поле в еврокубках.

В текущем сезоне Силва провел в чемпионате Португалии пять матчей, забил 1 гол.

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