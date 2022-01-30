«Порту» может арендовать защитника «Олимпиакоса» Семеду с правом выкупа

«Порту» интересуется защитником «Олимпиакоса» Рубеном Семеду, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, португальский клуб хочет арендовать 27-летнего португальца за 0,5 миллиона евро до конца сезона с правом выкупа за 7 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Семеду провел 5 матчей за «Олимпиакос», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.