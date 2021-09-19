«Порту» разгромил «Морейренсе»
«Порту» одержал победу в матче шестого тура чемпионата Португалии против «Морейренсе» (5:0).
По дублю сделали Мехди Тареми и Луис Диас. Еще один мяч в активе Пепе.
«Порту» набрал 14 очков и занимает второе место. У «Морейренсе» три очка и 15-я позиция.
Чемпионат Португалии
6-й тур
«Порту» — «Морейренсе» — 5:0 (1:0)
Голы: Тареми, 34, с пенальти, 71, Диас, 51, 65, Пепе, 77
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