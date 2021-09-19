«Фенербахче» и «Галатасарай» потерпели поражения в чемпионате Турции
Состоялись матчи пятого тура чемпионата Турции.
«Истанбул Башакшехир» обыграл «Фенербахче» (2:0). Голы забивали Стефано Окака-Чука и Фредрик Гульбрандсен.
«Галатасарай» дома проиграл «Аланьяспору» (0:1). На 87-й минуте победный мяч провел Даниэль Каденьяш.
Чемпионат Турции. Суперлига
5-й тур
«Галатасарай» — «Аланьяспор» — 0:1 (0:0)
Гол: Каденьяш, 87
«Истанбул Башакшехир» — «Фенербахче» — 2:0 (0:0)
Голы: Окака-Чука, 16, Гульбрандсен, 90
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