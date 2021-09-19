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«Фенербахче» и «Галатасарай» потерпели поражения в чемпионате Турции

22:07
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Состоялись матчи пятого тура чемпионата Турции.

«Истанбул Башакшехир» обыграл «Фенербахче» (2:0). Голы забивали Стефано Окака-Чука и Фредрик Гульбрандсен.

«Галатасарай» дома проиграл «Аланьяспору» (0:1). На 87-й минуте победный мяч провел Даниэль Каденьяш.

Чемпионат Турции. Суперлига

5-й тур

«Галатасарай» — «Аланьяспор» — 0:1 (0:0)

Гол: Каденьяш, 87

«Истанбул Башакшехир» — «Фенербахче» — 2:0 (0:0)

Голы: Окака-Чука, 16, Гульбрандсен, 90

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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