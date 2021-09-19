«Аль-Ахли» разорвал контракт с экс-полузащитником «Барселоны»
Бразильский полузащитник Паулинью покинул «Аль-Ахли» спустя два месяца после пребывания в клубе, сообщает пресс-служба. Бразилец провел встречу с руководством клуба, по итогам которой было принято решение разорвать контракт.
Паулинью ранее выступал за испанскую «Барселону» и английский «Тоттенхэм».
За время выступлений за «Аль-Ахли» футболист провел только 4 матча, не сумев отличится результативными действиями.
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