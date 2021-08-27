Балотелли был разъярен заменой в матче чемпионата Турции

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли принял участие в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора». Однако он был заменен на 57-й минуте встречи.

Итальянец был крайне разозлен таким решением тренерского штаба и не скрывал своих эмоций на скамейке запасных.

31-летний итальянец переехал в турецкий чемпионат этим летом. В трех играх он отметился одной голевой передачей.