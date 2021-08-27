Балотелли был разъярен заменой в матче чемпионата Турции
Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли принял участие в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора». Однако он был заменен на 57-й минуте встречи.
Итальянец был крайне разозлен таким решением тренерского штаба и не скрывал своих эмоций на скамейке запасных.
31-летний итальянец переехал в турецкий чемпионат этим летом. В трех играх он отметился одной голевой передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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