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Сегодня, 10:36

Почетный президент РФС: «Черчесов принесет пользу российскому футболу. Предложение ему поступит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» отставку Станислава Черчесова с поста тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Сейчас все команды укомплектованы, есть тренеры. Два месяца назад ситуация была иная. Может, конечно, кто-то и рискнет, но чемпионат стартует уже в пятницу. Тренеров с квалификацией Черчесова в России — единицы. Он принес бы пользу российскому футболу. Думаю, пройдут 5-7 туров, могут быть и перестановки. Сейчас Черчесову нужно отдохнуть, предложение ему поступит», — сказал Колосков «СЭ».

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
Вячеслав Колосков
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