Педро Роша завоевал Южноамериканский кубок в составе «Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ред Булл Брагантино» (1:0) в финале Южноамериканского кубка. Победный гол за «Атлетико Паранаэнсе» на 29-й минуте забил Никан.
Отметим, в составе бразильского клуба играет форвард Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку».
Роша перешел «Спартака» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды в августе 2021 года. В этом сезоне 27-летний игрок участвовал в 16 матчах чемпионата Бразилии и забил 3 гола.
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