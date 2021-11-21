Гол Озила помог «Фенербахче» обыграть «Галатасарай»

«Фенербахче» победил «Галатасарай» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Турции.

В составе победителей отличились Месут Озил и Мигел Креспо, который забил решающий мяч в концовке игры. У хозяев гол в активе Керема Актюркоглу.

Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления Марселя Тисссерана на 83-й минуте. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим также был удален в концовке игры.

«Фенербахче» набрал 23 очка и занимает пятое место. У «Галатасарая» 21 очко и восьмая позиция. Лидирует «Трабзонспор» — 30 очков.