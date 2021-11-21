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Гол Озила помог «Фенербахче» обыграть «Галатасарай»

21:38
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«Фенербахче» победил «Галатасарай» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Турции.

В составе победителей отличились Месут Озил и Мигел Креспо, который забил решающий мяч в концовке игры. У хозяев гол в активе Керема Актюркоглу.

Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления Марселя Тисссерана на 83-й минуте. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим также был удален в концовке игры.

«Фенербахче» набрал 23 очка и занимает пятое место. У «Галатасарая» 21 очко и восьмая позиция. Лидирует «Трабзонспор» — 30 очков.

Турция. Суперлига. 13-й тур
21 нояб, 00:00. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
1:2
Фенербахче

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Евгений Петров все материалы автора

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