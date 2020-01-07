Нападающий «Спартака» Педро Роша, который на правах аренды присоединился к «Фламенго», поделился впечатлениями о переходе в клуб из Рио-де-Жанейро.

«Для меня огромная честь, что смог исполнить свою мечту и очутиться в этом клубе, — приводит слова Роши Globo Esporte. — У меня просто нет слов, чтобы это все описать. Очень рад, что у меня появился шанс побывать здесь. Вся команда будет бороться за лучший результат в этом году, мы будем усердно работать. Если бог будет благоволить нам, то сможем завоевать большинство трофеев».

Ранее 25-летний бразилец выступал за «Крузейру», за который провел 33 матча во всех турнирах и забил 4 гола.