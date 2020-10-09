Паненка выписан из больницы
Легендарный футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка покинул больницу, сообщает официальный сайт пражского «Богемианса». 71-летний чемпион Европы 1976 года был доставлен в больницу в среду, 7 октября. Ранее у него было подтверждено заражение коронавирусом.
«У Паненки очень сильный кашель. Изначально я очень сильно переживала, но уже все идет к улучшению. Он выписан из больницы и скоро вернется домой. За эти два дня я увидела столько теплых слов в адрес мужа, никуда бы не подумала, что у него так много поклонников», — сказала его жена Власта.
Паненка известен как автор оригинального исполнения пенальти, отправивший мяч по навесной траектории по центру ворот.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.