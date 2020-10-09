Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Паненка выписан из больницы

17:37
Теги:

Легендарный футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка покинул больницу, сообщает официальный сайт пражского «Богемианса». 71-летний чемпион Европы 1976 года был доставлен в больницу в среду, 7 октября. Ранее у него было подтверждено заражение коронавирусом.

«У Паненки очень сильный кашель. Изначально я очень сильно переживала, но уже все идет к улучшению. Он выписан из больницы и скоро вернется домой. За эти два дня я увидела столько теплых слов в адрес мужа, никуда бы не подумала, что у него так много поклонников», — сказала его жена Власта.

Паненка известен как автор оригинального исполнения пенальти, отправивший мяч по навесной траектории по центру ворот.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир