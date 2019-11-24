От ворот до ворот. Редкий гол из чемпионата Мексики

В рамках 19-го тура чемпионата Мексики «Гвадалахара» играла с «Веракрусом». Гостям первыми удалось забить гол, но хозяева во втором тайме за счет голов на 67-й и 88-й удалось выйти вперед.

В компенсированное время «Веракрус» пытался уйти от поражения. Голкипер гостей Хурадо Рока решил подключиться на угловой удар своей команды. Однако это обернулось для него пропущенным голом. Вратарь «Чиваса» Антонио Родригес удачно сыграл на выходе и выносом с рук поразил ворота Хурадо, сделав счет 3:1.