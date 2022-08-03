Ветеран ЦСКА считает, что российским игрокам следует пробовать свои силы в Турции

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о перспективах российских игроков в турецкой лиге.

«Футбол, честно говоря, везде одинаковый. Какая разница? Разве в турецкой лиге плохо играют в футбол? На Европе, что ли, свет клином сошелся? Какая разница, где повышать свое мастерство? Может быть, игрокам стоит уезжать чуть позже в более топовый клуб. Но кто сейчас возьмет их в Европу? Самое главное — не сидеть на лавке и играть в основном составе. Можно и в Турции», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент турецкого «Трабзонспора», отвечая на вопрос «СЭ» об интересе к игрокам РПЛ, заявил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать что-то интересное.