Болгарский специалист Николай Костов станет главным тренером «Актобе»
Болгарский тренер Николай Костов может возглавить казахстанский «Актобе», сообщает Meta-Ratings.kz.
По информации источника, руководство клуба связалось с Костовым и стороны предварительно договорились о контракте. Осталось дождаться одобрения акимата (областного исполнительного органа власти) по кандидатуре нового тренера.
Отмечается, что в акимате пытались пригласить россиянина Владимира Газзаева, но болельщики команды были против его назначения.
Костов в сезоне 2018/2019 тренировал казахстанский «Шахтер» (Караганда) и вывел его из «зоны вылета» на 8 место. Он сменит на посту главного тренера белорусского специалиста Алексея Багу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/nikolay-kostov-stanet-glavnym-trenerom-aktobe/
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