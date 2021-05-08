Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Болгарский специалист Николай Костов станет главным тренером «Актобе»

15:29
Теги:

Болгарский тренер Николай Костов может возглавить казахстанский «Актобе», сообщает Meta-Ratings.kz.

По информации источника, руководство клуба связалось с Костовым и стороны предварительно договорились о контракте. Осталось дождаться одобрения акимата (областного исполнительного органа власти) по кандидатуре нового тренера.

Отмечается, что в акимате пытались пригласить россиянина Владимира Газзаева, но болельщики команды были против его назначения.

Костов в сезоне 2018/2019 тренировал казахстанский «Шахтер» (Караганда) и вывел его из «зоны вылета» на 8 место. Он сменит на посту главного тренера белорусского специалиста Алексея Багу.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/nikolay-kostov-stanet-glavnym-trenerom-aktobe/

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Реакция жены вратаря «Уфы» Беленова после отбитого пенальти в матче с «Зенитом»
Финал Лиги чемпионов перенесут из Турции в Англию? Подробности
«Лилль» обыграл «Ланс» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
Буре прокомментировал поражение России от Канады в финале ЮЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд