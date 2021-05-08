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«Галатасарай» одержал победу в матче с «Бешикташем»

22:48
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В составе победителей отличились Райан Бабел, Радамель Фалькао (с пенальти) и Арда Туран. У гостей забил Рашид Геззаль, реализовавший пенальти.

«Бешикташ» остается лидером чемпионата с 81 очком. У «Галатасарая» 78 очков и третья позиция. «Фенербахче» в параллельном матче обыграл «Эрзурумспор» (3:1) и с 79 очками идет вторым.

Чемпионат Турции. Суперлига

«Галатасарай» — «Бешикташ» — 3:1 (2:1)

38-й тур

Голы: Бабел, 11, Фалькао, 45+1, с пенальти, Туран, 77 — Геззаль, 42, с пенальти

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