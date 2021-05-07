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«Генк» обыграл «Брюгге»

7 мая 2021, 23:40
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«Генк» одержал победу в матче второго тура чемпионской группы чемпионата Бельгии против «Брюгге» (3:0).

Голы забивали Пол Онуачу, Дзюня Ито и Кристиан Торстведт. «Брюгге» с 39 очками остается лидером чемпионата. У «Генка» 34 очка и вторая позиция.

Чемпионат Бельгии

Чемпионская группа

2-й тур

«Генк» — «Брюгге» — 3:0 (0:0)

Голы: Онуачу, 57, Ито, 74, Торстведт, 75

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