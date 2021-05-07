«Генк» обыграл «Брюгге»
«Генк» одержал победу в матче второго тура чемпионской группы чемпионата Бельгии против «Брюгге» (3:0).
Голы забивали Пол Онуачу, Дзюня Ито и Кристиан Торстведт. «Брюгге» с 39 очками остается лидером чемпионата. У «Генка» 34 очка и вторая позиция.
Чемпионат Бельгии
Чемпионская группа
2-й тур
«Генк» — «Брюгге» — 3:0 (0:0)
Голы: Онуачу, 57, Ито, 74, Торстведт, 75
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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