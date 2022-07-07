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Сегодня, 07:31

Нападающий «Лацио» Мурики близок к переходу в «Брюгге»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Лацио» Ведат Мурики близок к переходу в «Брюгге».

По данным инсайдера Николо Скира, бельгийский клуб готов заплатить за 28-летнего игрока 9,5 миллиона евро и плюс 1 миллион в качестве бонусов.

Мурики стал игроком «Лацио» в сентябре 2020 года, перейдя из турецкого «Фенербахче».

В минувшем сезоне нападающий сыграл за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года.

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