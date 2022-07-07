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Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» с «Тоболом» в Лиге чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

В среду, 6 июля, «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова провел первый матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Тоболом». Встреча, состоявшаяся в Казахстане, завершилась вничью (0:0).

Краткие итоги игры 58-летний специалист подвел в разговоре с корреспондентом «СЭ».

— Это был напряженный матч на хорошем стадионе в очень футбольной атмосфере, — начал Черчесов. — Не могу сказать, что он получился зрелищным, так что результат в целом вполне закономерен.

— До этого никому из нашего штаба не удалось посмотреть «Тобол» вживую, ну а эта встреча дала много пищи для размышлений, — продолжил Черчесов. — Если соперник давно в игровом тонусе (чемпионат Казахстана проводится по системе «весна-осень». — Прим. Г.К.), то для нас это был первый официальный матч в новом сезоне. Я поблагодарил ребят за то, что выглядели на поле достойно.

— Логистика оказалась непростой, но нам помог опыт со сборной России, когда летали в Казахстан. Добирались до места долго — самолет делал посадку в Тбилиси. Улетели из Будапешта в 36 градусов, а приземлились на месте при 16. Обратная дорога тоже заняла много времени, но теперь это уже не имеет значения. Все мысли — об ответной встрече. Думаю, к ней будем готовы еще лучше, потому что наконец-то окунулись в атмосферу официальных матчей и потому что кое-кто из футболистов, испытывавших небольшие проблемы перед этим выездом, успеет восстановиться на сто процентов. Знаем, что «Ференцварош» станет яростно поддерживать домашний стадион, и надеемся, что сможем порадовать наших болельщиков, — заключил Черчесов.

Станислав Черчесов
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