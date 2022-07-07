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Сегодня, 04:24

«Бока Хуниорс» уволил тренера после вылета из Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бока Хуниорс» объявил, что Себастьян Батталья больше не является главным тренером первой команды. Он с августа прошлого года тренировал основной состав.

«Клуб благодарит его за вклад на протяжении всей работы. Себастьян, «Бока» всегда будет твоим домом. Желаем успехов в вашей дальнейшей карьере», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, на этой неделе «Бока Хуниорс» по сумме двух матчей проиграл «Коринтианс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
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