Сеферович перейдет из «Бенфики» в «Галатасарай» на правах аренды
Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович перейдет в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, арендное соглашение 30-летнего швейцарца со стамбульским клубом будет рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Отмечается, что у «Галатасарая» будет опция выкупа контракта нападающего за 3,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Сеферович забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 15 матчах за лиссабонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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