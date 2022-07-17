Сеферович перейдет из «Бенфики» в «Галатасарай» на правах аренды

Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович перейдет в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, арендное соглашение 30-летнего швейцарца со стамбульским клубом будет рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Отмечается, что у «Галатасарая» будет опция выкупа контракта нападающего за 3,5 миллиона евро.