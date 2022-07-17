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Сегодня, 12:34

Сеферович перейдет из «Бенфики» в «Галатасарай» на правах аренды

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович перейдет в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, арендное соглашение 30-летнего швейцарца со стамбульским клубом будет рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Отмечается, что у «Галатасарая» будет опция выкупа контракта нападающего за 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Сеферович забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 15 матчах за лиссабонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Харис Сеферович
Футбол
ФК Бенфика
ФК Галатасарай
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