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Диего Коста может продолжить карьеру в «Пеньяроле»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Уругвае. У него есть конкретное предложение от местного «Пеньяроля», сообщает Marca.

Последним местом работы опытного нападающего был бразильский «Атлетико Минейро». В составе команды испанец провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел"/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Диего Коста
ФК Пеньяроль
0
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