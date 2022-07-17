Диего Коста может продолжить карьеру в «Пеньяроле»

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Уругвае. У него есть конкретное предложение от местного «Пеньяроля», сообщает Marca.

Последним местом работы опытного нападающего был бразильский «Атлетико Минейро». В составе команды испанец провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел"/