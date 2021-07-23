Муса подписал контракт с «Карагюмрюком»
01:19
Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса подписал контракт с «Карагюмрюком». Турецкий клуб объявил о подписании 28-летнего нигерийца, с которым заключили контракт до 2023 года.
Муса был без клуба с октября 2020 года, когда расторг контракт с «Аль-Насром».
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. С красно-синими нигериец выиграл три чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.
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