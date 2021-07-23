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Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде удалился в матче против «Сантоса». Видео

03:46
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«Индепендьенте» сыграл вничью с «Сантосом» в ответном матче 1/8 финала Южноамериканского кубка — 1:1. В следующий раунд вышла бразильская команда, так как в первой встрече выиграла с минимальным счетом (1:0).

В сегодняшнем матче на 66-й минуте встречи красную карточку получил защитник «Индепендьенте» Хуан Инсаурральде, который ранее играл в России за «Спартак». Кроме того, первый гол в этой встрече был забит после 36-летнего экс-игрока красно-белых.

Южноамериканский кубок

1/8 финала

Ответный матч

«Индепендьенте» (Аргентина) — «Сантос» (Бразилия) — 1:1 (0:1)

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Евгений Козинов все материалы автора

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