«Моя жирная свинья». Зе Луиш на русском языке троллит свою девушку

Бывший нападающий «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш опубликовал в Instagram сторис со своем русской девушкой Алесей, которая ест шоколадное мороженое. 28-летний футболист из Кабо-Верде пошутил над ней, назвав ее жирной свиньей.

— Что такое? Почему ты плачешь? — спросил у девушки Зе Луиш.

— Потому что это вкусно и жирно.

— Серьезно? Плакать, просто кушать. О, боже мой, моя жирная свинья.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 11 матчей за «Порту» и забил 7 голов. Форвард перешел в португальский клуб из «Спартака» в июле 2019-го. Вместе с красно-белыми футболист становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).