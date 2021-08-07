«Бенфика» перед ответным матчем со «Спартаком» обыграла «Морейренсе»

«Бенфика» победила «Морейренсе» (2:1) в матче первого тура чемпионата Португалии.

В составе победителей отличились Лукас Верисимо и Лука Вальдшмидт. У хозяев отличился Рафаэль Мартинс.

«Бенфика» с 56-й минуты играла в меньшинстве. С поля был удален Диогу Гонсалвеш.

10 августа «Бенфика» дома проведет ответный матч против «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. В первом матче португальский клуб победил 2:0.

Чемпионат Португалии

1-й тур

«Морейренсе» — «Бенфика» — 1:2 (1:2)

Голы: Мартинс, 30 — Верисимо. 9, Вальшмидт 19

Удаление: Диогу Гонсалвеш («Бенфика»), 56