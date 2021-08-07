«Бенфика» перед ответным матчем со «Спартаком» обыграла «Морейренсе»
22:29
«Бенфика» победила «Морейренсе» (2:1) в матче первого тура чемпионата Португалии.
В составе победителей отличились Лукас Верисимо и Лука Вальдшмидт. У хозяев отличился Рафаэль Мартинс.
«Бенфика» с 56-й минуты играла в меньшинстве. С поля был удален Диогу Гонсалвеш.
10 августа «Бенфика» дома проведет ответный матч против «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. В первом матче португальский клуб победил 2:0.
Чемпионат Португалии
1-й тур
«Морейренсе» — «Бенфика» — 1:2 (1:2)
Голы: Мартинс, 30 — Верисимо. 9, Вальшмидт 19
Удаление: Диогу Гонсалвеш («Бенфика»), 56
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