«Уйпешт» обыграл «МОЛ Фехервар» в финале Кубка Венгрии
3 мая 2021, 23:39
В финальном матче Кубка Венгрии «Уйпешт» победил «МОЛ Фехевар» (1:0).
Единственный мяч в дополнительное время забил Лирим Кастрати. «МОЛ Фехервар» в этой игре получил две красные карточки, а у «Уйпешта» был удален Йован Баосич, находившийся на скамейке запасных.
«Уйпешт» выиграл Кубок страны в 11-й раз в своей истории. Предыдущая победа датирована 2018 годом
Кубок Венгрии
Финал
«МОЛ Фехервар» — «Уйпешт» — 0:1 д. в. (0:0, 0:0)
Гол: Кастрати, 101
Удаления: Рус, 90+1, Алеф, 97 — Баосич, 71 (со скамейки запасных)
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