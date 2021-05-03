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«Уйпешт» обыграл «МОЛ Фехервар» в финале Кубка Венгрии

3 мая 2021, 23:39
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В финальном матче Кубка Венгрии «Уйпешт» победил «МОЛ Фехевар» (1:0).

Единственный мяч в дополнительное время забил Лирим Кастрати. «МОЛ Фехервар» в этой игре получил две красные карточки, а у «Уйпешта» был удален Йован Баосич, находившийся на скамейке запасных.

«Уйпешт» выиграл Кубок страны в 11-й раз в своей истории. Предыдущая победа датирована 2018 годом

Кубок Венгрии

Финал

«МОЛ Фехервар» — «Уйпешт» — 0:1 д. в. (0:0, 0:0)

Гол: Кастрати, 101

Удаления: Рус, 90+1, Алеф, 97 — Баосич, 71 (со скамейки запасных)

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